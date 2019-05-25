Стоун: русские любят «танцевать» вокруг соперников, у финнов не такой стиль

Нападающий сборной Канады Марк Стоун прокомментировал победу в полуфинале чемпионата мира 2019 года с командой Чехии (5:1).

«Мы считаем, что можем обыграть любого соперника на этом чемпионате, если будем хорошо играть. Нам надо показать свою лучшую игру, чтобы победить Финляндию, но нам нравится наша команда и мы чувствуем, что способны обыграть любого. Не особенно беспокоит, что чехи нанесли 40 бросков. У соперника было много большинства, раз 20 они бросили уже после того, как счёт стал 5:0. Когда так крупно ведёшь, тяжело немного не откатиться назад. Я совсем не беспокоюсь. Если мы завтра покажем свою лучшую игру, у нас будет хороший шанс на победу.

Русские говорят, что в игре финнов мало хоккея? Мы играли с ними в группе, это хорошая команда. Возможно, у них не такой яркий стиль, как у русских, которые любят «танцевать» вокруг соперников и идти в обыгрыш. Финляндия же наглухо перекрывает подступы к воротам. Нам надо держать себя в руках, играть попрямолинейнее и попытаться выбить, измотать их.

С финнами будет скучнее, чем с Россией? Не знаю, почему вы так говорите. У Финляндии крутая команда, они нас обыграли. Можете говорить о них, что хотите, но они хорошо играют вместе, это хорошая команда. Они обыграли нас, Швецию, Россию. Они играют так же, как и в 2016 году. Отсиживаются в обороне и ждут ошибок соперника. Если мы не будем допускать ошибок, у них не будет столько моментов, как в нашей первой игре на турнире. Это команда, которая действует просто и играет всей пятёркой, единым целым. Нам надо будет пройти всю пятёрку, чтобы задерживаться в зоне атаки.

Мюррей — великолепный вратарь, я играл против него в финале конференции, когда был в «Оттаве», и он нас обыграл. Он выиграл два Кубка Стэнли, это хороший вратарь», — передаёт слова Стоуна корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.