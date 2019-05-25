Ржига: сыграет ли Францоуз в матче с Россией, вы узнаете завтра
Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига прокомментировал поражение в полуфинале чемпионата мира со сборной Канады (1:5). В матче за третье место чешская команда сыграет со сборной России.
«Поздравляю Канаду с победой, они сегодня выиграли заслуженно. Канадцы были легче и выглядели увереннее нас. Они были лучше. Соперник реализовал свои шансы, а мы нет. Плюс мы не воспользовались нашим большинством, хотя у нас его было достаточно.
С Павлом Францоузом всё в порядке. Сыграет ли он в матче с Россией, вы узнаете завтра. С Враной тоже порядок, вы же видите, он играл сегодня. Просто я предоставлял ему отдых, это было тренерское решение», — передаёт слова Ржиги корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Врана: если Ржига так решил, то я ничего не могу с этим сделать
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Канаде – финал, а Чехии – игра с Россией за бронзовые медали. Всё было решено за пять минут.
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