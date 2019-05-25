Ржига: сыграет ли Францоуз в матче с Россией, вы узнаете завтра

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига прокомментировал поражение в полуфинале чемпионата мира со сборной Канады (1:5). В матче за третье место чешская команда сыграет со сборной России.

«Поздравляю Канаду с победой, они сегодня выиграли заслуженно. Канадцы были легче и выглядели увереннее нас. Они были лучше. Соперник реализовал свои шансы, а мы нет. Плюс мы не воспользовались нашим большинством, хотя у нас его было достаточно.

С Павлом Францоузом всё в порядке. Сыграет ли он в матче с Россией, вы узнаете завтра. С Враной тоже порядок, вы же видите, он играл сегодня. Просто я предоставлял ему отдых, это было тренерское решение», — передаёт слова Ржиги корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Врана: если Ржига так решил, то я ничего не могу с этим сделать