Виньо: не удивлён, что в финале не сыграем с Россией

Главный тренер сборной Канады Ален Виньо прокомментировал победу в полуфинале чемпионата мира 2019 года с командой Чехии (5:1).
«Мы смогли быстро реализовать пару хороших моментов, а когда чехи продирались сквозь нашу оборону, нас спасал вратарь. Он делал важные сейвы в ключевых моментах, мы повели и смогли отстоять счёт. Знали, что чехи мастеровитые, и хотели лишить их этого преимущества, а также хотели закрыть их первое звено, поэтому против него чаще всего выходила тройка Кутюрье. Они с Райнхартом и Чирелли проделали хорошую работу.
Пять игроков забили голы? Сегодня нам это было нужно. Чехи — тяжёлый соперник, который находится в отличной форме. Мы говорили о том, как нужно играть, чтобы забить такому непростому сопернику. У нас это получилось.
Перед чемпионатом мира, когда мы прилетаем из-за океана, у нас есть всего четыре-пять тренировок и один выставочный матч. Требуется время, чтобы сыграться. Некоторые команды сыгрываются, некоторые нет. Мы смогли стать лучше, наша команда сыгралась на льду и сплотилась вне льда. Мы хотели получить возможность сыграть за золото, и мы сыграем за него завтра. Система игры останется такой же? Да, уже поздно что-то менять.
Только сегодня поприветствовал Ворачека. Знали, что сегодня нам нужно остановить его звено, поэтому выпускали против него Кутюрье, который хорошо знает Ворачека по «Филадельфии».
Удивлён ли тем, что завтра не сыграем с Россией? Нет, это сильный турнир, где любой может обыграть любого. Всё решает одна игра. Я сегодня смотрел матч России с Финляндией, была серьёзная борьба. У обеих команд были моменты, выиграла Финляндия, сегодня они были лучше. Пока что Финляндия — единственный соперник, которого мы здесь не обыгрывали. Будет тяжёлый матч», — передаёт слова Виньо корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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