Манта: финны делают «капкан». Вероятно, Россия не смогла ничего создать

Нападающий сборной Канады Энтони Манта прокомментировал победу в полуфинале чемпионата мира 2019 года с командой Чехии (5:1).

«Мы уже не та команда, что была в первом матче турнира. В первом матче с финнами мы были не до конца готовы играть на большой площадке, небрежно играли в обороне. Мы многому научились за время турнира и теперь знаем, как играть. Сейчас мы уверены в себе.

В финале будет тяжело. Финны играют «капкан» два-три, сегодня вы видели это сегодня в матче с Россией. Нам надо хорошо держать шайбу и прессинговать, чтобы получить время в зоне атаки. Когда они с шайбой, они хорошая команда. Нам надо действовать умно, бороться за шайбу и реализовать свои моменты.

Хоккей играется на льду, финны делают «капкан», и Россия, вероятно, не смогла ничего создать. Матча я не видел, но судя по счёту, 1:0 — это идеальная игра в исполнении Финляндии», — передаёт слова Манты корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.