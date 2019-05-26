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Результаты полуфинальных матчей на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Результаты полуфинальных матчей на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Вчера, 25 мая, в Братиславе на чемпионате мира 2019 года по хоккею прошли полуфинальные матчи.

Сборная России проиграла Финляндии со счётом 0:1 и на четвёртом мировом первенстве подряд не вышла в финал.

ЧМ-2019
25 мая 2019, суббота. 16:15 МСК
Россия
0 : 1
0:0, 0:0, 0:1
Финляндия
0:1 – Анттила (Йокихарью, Кивиранта) – 50:18 (5x5)

Канадская команда крупно победила сборную Чехию. Матч завершился со счётом 5:1 в пользу команды Алена Виньо.

ЧМ-2019
25 мая 2019, суббота. 20:15 МСК
Канада
5 : 1
1:0, 2:0, 2:1
Чехия
1:0 – Стоун (Стечер) – 05:18 (5x5), 2:0 – Нурс (Кутюрье) – 20:10 (5x5), 3:0 – Дюбуа (Маршессо, Стоун) – 25:06 (5x5), 4:0 – Туррис (Манта) – 46:26 (5x5), 5:0 – Шабо (Хенрик, Строум) – 53:00 (5x5), 5:1 – Зогорна (Коларж) – 53:59 (5x5)

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

В матче за третье место сыграют сборные России и Чехии, золотые медали разыграют команды Канады и Финляндии. Оба матча состоятся сегодня, 26 мая.

Воробьёву нужно уйти. Проиграть финнам с таким составом – это позор
Его кандидатура изначально казалось сомнительной для сборной России, а ЧМ-2019 это только подтвердил.
Канада избежала ошибок России и сокрушила Чехию. Она уже чемпион мира?
Канаде – финал, а Чехии – игра с Россией за бронзовые медали. Всё было решено за пять минут.
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