Результаты полуфинальных матчей на ЧМ-2019

Вчера, 25 мая, в Братиславе на чемпионате мира 2019 года по хоккею прошли полуфинальные матчи.

Сборная России проиграла Финляндии со счётом 0:1 и на четвёртом мировом первенстве подряд не вышла в финал.

Канадская команда крупно победила сборную Чехию. Матч завершился со счётом 5:1 в пользу команды Алена Виньо.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

В матче за третье место сыграют сборные России и Чехии, золотые медали разыграют команды Канады и Финляндии. Оба матча состоятся сегодня, 26 мая.

Воробьёву нужно уйти. Проиграть финнам с таким составом – это позор Его кандидатура изначально казалось сомнительной для сборной России, а ЧМ-2019 это только подтвердил.