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Ворачек: у России очень талантливая команда, но у Чехии будет большая мотивация

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ворачек: у России очень талантливая команда, но у Чехии будет большая мотивация
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Капитан сборной Чехии Якуб Ворачек прокомментировал поражение в полуфинальном матче чемпионата мира со сборной Канады (1:5).

«У нас были возможности в первом периоде, но, к сожалению, мы не смогли забросить. А в начале второго пропустили две шайбы и не смогли вернуться в игру. Сейчас надо восстановиться и подготовиться к матчу за бронзу. У сборной России очень талантливая команда, но у нас будет очень большая мотивация выиграть медаль», — приводит слова Ворачека ТАСС.

Соперником Чехии во встрече за бронзовые медали чемпионата мира сыграет со сборной России. Напомним, в полуфинале россияне с минимальным счётом уступили команде Финляндии – 0:1. Единственную шайбу записал на свой счёт Марко Анттила на 51-й минуте встречи.

Матч за третье место между сборными России и Чехии состоится завтра, 26 мая. Начало — в 16:45 мск.

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