Симон: у России быстрая и сильная команда, Чехии надо сыграть умно в обороне

Нападающий сборной Чехии Доминик Симон поделился ожиданиями от предстоящей встречи с национальной командой России в матче за третье место ЧМ-2019.



«Сегодня надо показать лучшее, на что способны. У сборной России быстрая и сильная команда, но нам надо сыграть умно и компактно в обороне. Финны показали полную самоотдачу и были вознаграждены за это», — приводит слова Симона ТАСС.

Чехия во встрече за бронзовые медали чемпионата мира сыграет со сборной России. Напомним, в полуфинале россияне с минимальным счётом уступили команде Финляндии – 0:1. Единственную шайбу записал на свой счёт Марко Анттила на 51-й минуте встречи.

Матч за третье место между сборными России и Чехии состоится сегодня, 26 мая. Начало — в 16:45 мск.