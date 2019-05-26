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Симон: у России быстрая и сильная команда, Чехии надо сыграть умно в обороне

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Симон: у России быстрая и сильная команда, Чехии надо сыграть умно в обороне
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной Чехии Доминик Симон поделился ожиданиями от предстоящей встречи с национальной командой России в матче за третье место ЧМ-2019.

«Сегодня надо показать лучшее, на что способны. У сборной России быстрая и сильная команда, но нам надо сыграть умно и компактно в обороне. Финны показали полную самоотдачу и были вознаграждены за это», — приводит слова Симона ТАСС.

Чехия во встрече за бронзовые медали чемпионата мира сыграет со сборной России. Напомним, в полуфинале россияне с минимальным счётом уступили команде Финляндии – 0:1. Единственную шайбу записал на свой счёт Марко Анттила на 51-й минуте встречи.

Матч за третье место между сборными России и Чехии состоится сегодня, 26 мая. Начало — в 16:45 мск.

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