Сейв Василевского признан лучшим по итогам полуфинальных матчей ЧМ-2019

Вчера, 25 мая, в Братиславе на чемпионате мира 2019 года по хоккею прошли полуфинальные матчи: Канада победила Чехию со счётом 5:1, Россия уступила Финляндии — 0:1. По итогам полуфиналов Международная федерация хоккея определила три лучших сейва.

Лучшим был признан сейв вратаря сборной России Андрея Василевского, который остановил шайбу на линии ворот благодаря своевременному движению ногой. Второе место досталось канадскому вратарю Мэтту Мюррею. Тройку лучших замкнул финн Кевин Ланкинен, отразивший бросок Александра Овечкина.

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В матче за третье место сыграют сборные России и Чехии, золотые медали разыграют команды Канады и Финляндии. Оба матча состоятся сегодня, 26 мая.