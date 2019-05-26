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Быков: сборная Финляндии в матче с Россией сыграла выше всяких похвал

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Быков: сборная Финляндии в матче с Россией сыграла выше всяких похвал
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Заслуженный тренер России Вячеслав Быков прокомментировал поражение российской команды от финнов со счётом 0:1 в полуфинале чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии.

«Надо сказать, что финны сыграли выше всяких похвал — прыгнули выше головы, играли очень дисциплинированно и терпеливо. Молодая команда, собранная из хоккеистов, играющих на родине, действовали собранно, самоотверженно, технично, не стеснялись создавать хорошие моменты. У нашей команды, к сожалению, мало что получалось — не хватило движения, решений.

Финны быстро сворачивались в обороне, полностью лишили нас пространства, чтобы создавать какие-то комбинации. А когда мы делали броски, их вратарь был уже на посту. Мы не смогли показать нашу лучшую игру», — приводит слова Быкова ТАСС.

В матче за третье место сыграют сборные России и Чехии, золотые медали разыграют команды Канады и Финляндии. Оба матча состоятся сегодня, 26 мая.

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