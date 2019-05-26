Журналистка из США: меня неправильно поняли. «Абсурд» для нас — это потрясающе

Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала свои слова про абсурдную модель российской команды при игре в нападении.
«Меня просто неправильно поняли и перевели. Я сказала, что русская атака была абсурдом, но для нас это значит «потрясающе, невероятно». Они были безжалостны в атаке. Не знаю, не понял журналист, что я имела в виду, или что-то другое. Это 100%-ная ошибка.
Русские не добились результата, но не от недостатка старания. Они точно отдали всё что могли, чтобы победить, особенно на последних секундах. Дело в том, что, на мой взгляд, финны играют гораздо лучше без суперзвёзд НХЛ в составе. Они предстают единым кулаком, обороняются всей командой. Россия сегодня нарвалась на мотивированную команду в статусе андердога, которая хотела её остановить.
Как можно говорить, что Россия плохо сыграла в атаке, если она нанесла больше 30 бросков? Они же не 15 раз бросили по воротам, они полностью выложились. Но финский вратарь сыграл лучший матч жизни, а Россия проиграла из-за нелепого гола. Это не ошибка Василевского, просто времени уже оставалось мало. Тяжело, когда проигрываешь из-за «некрасивого» гола. Это был нелепый гол, шайба скакнула, Финляндия выиграла. В этом матче всё решила удача. На мой взгляд, Россия показала потрясающую игру в атаке и обороне. Это был офигенный матч», — передаёт слова Робенхаймер корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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