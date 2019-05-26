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Мюррей — о выходе в финал: просто благодарны за возможность сыграть за Канаду

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Мюррей — о выходе в финал: просто благодарны за возможность сыграть за Канаду
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Голкипер сборной Канады Мэтт Мюррей прокомментировал победу в полуфинале чемпионата мира 2019 года с командой Чехии (5:1).

«Приятно. Мы просто благодарны за возможность быть на чемпионате мира и играть за нашу Канаду. Шанс выиграть золотые медали очень манит. Это то, ради чего мы сюда приехали», — цитирует Мюррея официальный сайт ИИХФ.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. На нынешнем турнире подопечные Рикарда Грёнборга проиграли Финляндии в четвертьфинале.

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