Мюррей — о выходе в финал: просто благодарны за возможность сыграть за Канаду

Голкипер сборной Канады Мэтт Мюррей прокомментировал победу в полуфинале чемпионата мира 2019 года с командой Чехии (5:1).
«Приятно. Мы просто благодарны за возможность быть на чемпионате мира и играть за нашу Канаду. Шанс выиграть золотые медали очень манит. Это то, ради чего мы сюда приехали», — цитирует Мюррея официальный сайт ИИХФ.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
Действующим чемпионом мира является команда Швеции. На нынешнем турнире подопечные Рикарда Грёнборга проиграли Финляндии в четвертьфинале.
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