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Канарейкин: Россия должна доказать, что осечка с финнами — досадная случайность

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Канарейкин: Россия должна доказать, что осечка с финнами — досадная случайность
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился мнением о матче за третье место чемпионата мира 2019 года, в котором нашей команде предстоит встреча с чехами. Начало матча — в 16:45 мск.

«Все мы ждали финала с участием сборной России, но финны нас туда не пустили. Обидно, конечно, тем более что состав у нашей команды очень сильный. Теперь предстоит матч за бронзу. На него игроки должны собраться и доказать, что осечка с финнами — это лишь досадная случайность.

Бронзовая медаль, как говорится, тоже медаль, а потому за неё нужно побороться. С чехами будет проще, чем с финнами, тем не менее игроки должны забыть матч группового турнира с ними», — сказал Канарейкин «Чемпионату».

На групповом этапе подопечные Ильи Воробьёва победили Чехию со счётом 3:0.

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