Канарейкин: Россия должна доказать, что осечка с финнами — досадная случайность

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился мнением о матче за третье место чемпионата мира 2019 года, в котором нашей команде предстоит встреча с чехами. Начало матча — в 16:45 мск.
«Все мы ждали финала с участием сборной России, но финны нас туда не пустили. Обидно, конечно, тем более что состав у нашей команды очень сильный. Теперь предстоит матч за бронзу. На него игроки должны собраться и доказать, что осечка с финнами — это лишь досадная случайность.
Бронзовая медаль, как говорится, тоже медаль, а потому за неё нужно побороться. С чехами будет проще, чем с финнами, тем не менее игроки должны забыть матч группового турнира с ними», — сказал Канарейкин «Чемпионату».
На групповом этапе подопечные Ильи Воробьёва победили Чехию со счётом 3:0.
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