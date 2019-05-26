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История личных встреч сборных России и Чехии на чемпионатах мира по хоккею

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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История личных встреч сборных России и Чехии на чемпионатах мира по хоккею
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сегодня, 26 мая, в Братиславе, на стадионе имени Ондрея Непелы в матче за бронзовые медали чемпионата мира — 2019 встретятся сборные России и Чехии. Начало — в 16:45 мск. Сборные России и Чехии встречались на мировых первенствах 20 раз. Россияне победили в девяти играх, в 10 матчах успех праздновали чехи, ещё одна игра завершилась вничью. На групповом этапе подопечные Ильи Воробьёва победили Чехию со счётом 3:0.

ЧММесто проведенияСтадия турнираСоперникиСчётАвторы голов
ЧМ-1995СтокгольмЧетвертьфиналРоссия — Чехия0:2Кучера, Вейвода
ЧМ-1997ХельсинкиГрупповой раундРоссия — Чехия3:2Королюк, Афиногенов, Буцаев — Шлегр, Патера
ЧМ-1997ХельсинкиМатч за третье местоРоссия — Чехия3:4Королюк, Яшин, Прокопьев — Влах, Вуйтек, Прохазка, Допита
ЧМ-1998БазельГрупповой раундРоссия — Чехия2:2Петров, Юшкевич — Патера, Допита
ЧМ-1999ОслоГрупповой раундРоссия — Чехия6:1Яшин (2), Гусманов, Петренко, Сушинский, Прокопьев — Власак
ЧМ-2001ГанноверГрупповой раундРоссия — Чехия3:4Разин, Гольц, Кузнецов — Ручински, Моравец, Дворжак, Допита
ЧМ-2002ЙенчёпингЧетвертьфиналРоссия — Чехия3:1Кознев, Карпов (2) — Грдина
ЧМ-2003ТуркуЧетвертьфиналРоссия — Чехия0:3Главач, Гейдук, Глинка
ЧМ-2005ВенаГрупповой раундРоссия — Чехия2:1Ковальчук, Сёмин — Выборны
ЧМ-2006РигаЧетвертьфиналРоссия — Чехия3:4Овечкин, Мозякин, Михнов — Каберле, Глинка, Штефан, Иргл
ЧМ-2007МоскваЧетвертьфиналРоссия — Чехия4:0Марков, Малкин (2), Радулов
ЧМ-2008КвебекГрупповой раундРоссия — Чехия5:4 ОТЗиновьев, Горовиков, Морозов (2), Корнеев — Элиаш (3), Коталик
ЧМ-2010КёльнФиналРоссия — Чехия1:2Дацюк — Клепиш, Ролинек
ЧМ-2011БратиславаГрупповой раундРоссия — Чехия2:3Терещенко, Зарипов — Ворачек, Ягр, Плеканец
ЧМ-2011БратиславаМатч за третье местоРоссия — Чехия4:7Ковальчук (2), Куликов, Тарасенко — Червенка (3), Пруха (2), Марек, Плеканец
ЧМ-2012СтокгольмГрупповой раундРоссия — Чехия2:0Пережогин, Малкин
ЧМ-2016МоскваГрупповой раундРоссия — Чехия0:3Кундратек, Червенка, Бирнер
ЧМ-2017ПарижЧетвертьфиналРоссия — Чехия3:0Орлов, Кучеров, Панарин
ЧМ-2018КопенгагенГрупповой раундРоссия — Чехия3:4 ОТНестеров, Григоренко, Барабанов — Крейчи, Яшкин, Пастрняк (2)
ЧМ-2019БратиславаГрупповой раундРоссия — Чехия3:0Андронов, Гусев, Зайцев
Россия и Чехия разыграют бронзу! Матч за третье место на ЧМ. LIVE
Команда Ильи Воробьёва постарается закончить чемпионат мира на мажорной ноте.
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