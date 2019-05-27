Вчера, 26 мая, завершился чемпионат мира 2019 года по хоккею. Сборная России под руководством Ильи Воробьёва заняла третье место.
В полуфинальном матче российская команда проиграла сборной Финляндии со счётом 0:1. На чемпионате мира 2018 года российская команда осталась без медалей, проиграв на стадии четвертьфинала команде Канады (4:5 ОТ).
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто должен тренировать сборную России в следующем сезоне?».
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Чемпионат мира 2019 года по хоккею проходил в Братиславе и Кошице. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).Чемпионом мира стала команда Финляндии.
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