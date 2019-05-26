Плющев — о необходимости отставки Воробьёва: мы жертвоприношение приносим?

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал поражение сборной России в полуфинале ЧМ-2019 со сборной Финляндии (0:1).



«Ничего особенного, в общем-то, не случилось. Финны предложили ту тактическую схему, которая их устраивала. Мы к ней, видимо, были не готовы. Я и до игры говорил, что простым этот матч не будет. Финны, обыграв шведов, поймали тот кураж, который даёт им право и надежду на успех. Тем более, что в их составе есть хорошие игроки, которые могут решить исход матча в свою пользу. Капитан Анттила его и решил, как настоящий капитан

Должен ли Илья Воробьёв оставаться на своём посту? Я этот вопрос не обсуждаю и не считаю его корректным. Мы жертвоприношения приносим? У нас скоро сборную никто тренировать не захочет. Если мы так будем относиться и к тренерам, и к игрокам. Предателей там никаких не было, это наверняка. Был соперник, который превзошёл нас в каких-то компонентах, в этом надо разбираться. А устраивать Варфоломеевскую ночь, кричать: «Дайте нам крови...» Если дать крови, что, мы на следующем чемпионате лучше сыграем что ли?

Надо выявить причины и понять, почему происходит таким образом. Изменить что-то, скорее всего, нужно в системе подготовки наших юниоров и молодёжи, потому что оттуда вырастают потом хоккеисты для главной сборной. Обсуждать это должны специалисты, а не широкая публика, потому что меры могут быть не очень популярными для одних, немного неудобными для других и в чём-то устраивающие для третьих», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

«Твиттер» ИИХФ — о сборной России: начинается матч — завершается работа тренера