Никита Нестеров пропускает матч с Чехией из-за повреждения

Защитник сборной России Никита Нестеров пропустит матч за бронзовые медали чемпионата мира с командой Чехии из-за повреждения, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев со ссылкой на пресс-службу ФХР. Игра состоится сегодня, 26 мая, начало — в 16:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В полуфинале подопечные Ильи Воробьёва проиграли финнам со счётом 0:1, а чехи потерпели поражение со счётом 1:5.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).