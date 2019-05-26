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Никита Нестеров пропускает матч с Чехией из-за повреждения

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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Никита Нестеров пропускает матч с Чехией из-за повреждения
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Защитник сборной России Никита Нестеров пропустит матч за бронзовые медали чемпионата мира с командой Чехии из-за повреждения, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев со ссылкой на пресс-службу ФХР. Игра состоится сегодня, 26 мая, начало — в 16:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В полуфинале подопечные Ильи Воробьёва проиграли финнам со счётом 0:1, а чехи потерпели поражение со счётом 1:5.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Будете ли вы смотреть матч за третье место с участием сборной России на ЧМ-2019?
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