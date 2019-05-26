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Стал известен состав сборной Чехии на матч за третье место ЧМ-2019 с Россией

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Стал известен состав сборной Чехии на матч за третье место ЧМ-2019 с Россией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Чехии определилась с составом на предстоящий матч за бронзовые медали чемпионата мира 2019 года по хоккею с командой России. Игра состоится сегодня, 26 мая, начало — в 16:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Подопечные Милоша Ржиги выйдут на игру в следующем составе:

Грубец (Бартошак);
Скленичка — Рутта, Г. Зогорна — Т. Зогорна — Ржепик;
Коларж — Гудас, Кубалик — Коварж — Гулаш;
Мусил — Гронек, Фролик — Симон — Ворачек;
Заморски, Палат — Факса — Яшкин, Врана.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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