Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Чехия: смотреть онлайн прямой эфир Первого канала
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Илья Ковальчук повторил рекорд по количеству матчей в составе сборной России

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Илья Ковальчук повторил рекорд по количеству матчей в составе сборной России
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная России проводит матч за третье место на чемпионате мира 2019 года по хоккею с командой Чехии. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нападающий Илья Ковальчук проводит 179-й матч за сборную на всех турнирах. Он повторил рекорд защитника Ильи Никулина по количеству игр за национальную команду. Ещё один матч в свитере сборной позволит 36-летнему хоккеисту выйти в единоличные лидеры.

Подопечные Ильи Воробьёва одержали семь побед на групповой стадии чемпионата мира. Сборная России провела матчи с Норвегией (5:2), Австрией (5:0), Чехией (3:0), Италией (10:0), Латвией (3:1), Швейцарией (3:0) и Швецией (7:4). В четвертьфинале команда Воробьёва переиграла в напряжённой борьбе американцев со счётом 4:3, а в полуфинале уступила финнам со счётом 0:1.

Р. Ротенберг — о матче за бронзу: играем на победу. С нами Россия!
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент