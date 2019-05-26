Илья Ковальчук повторил рекорд по количеству матчей в составе сборной России

Сборная России проводит матч за третье место на чемпионате мира 2019 года по хоккею с командой Чехии. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Нападающий Илья Ковальчук проводит 179-й матч за сборную на всех турнирах. Он повторил рекорд защитника Ильи Никулина по количеству игр за национальную команду. Ещё один матч в свитере сборной позволит 36-летнему хоккеисту выйти в единоличные лидеры.



Подопечные Ильи Воробьёва одержали семь побед на групповой стадии чемпионата мира. Сборная России провела матчи с Норвегией (5:2), Австрией (5:0), Чехией (3:0), Италией (10:0), Латвией (3:1), Швейцарией (3:0) и Швецией (7:4). В четвертьфинале команда Воробьёва переиграла в напряжённой борьбе американцев со счётом 4:3, а в полуфинале уступила финнам со счётом 0:1.

Р. Ротенберг — о матче за бронзу: играем на победу. С нами Россия!