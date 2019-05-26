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Кэссиди: Крейчи пропустил тренировку из-за болезни, «Бостон» бережёт его

Кэссиди: Крейчи пропустил тренировку из-за болезни, «Бостон» бережёт его
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди отметил, что нападающий Давид Крейчи пропустил две тренировки по причине простуды.

«Снова болезнь, бережем его. Думаю, что мы увидим игрока на ближайшей тренировке, по крайней мере, план такой. Небольшое волнение есть, но сейчас мы думаем, что он будет заниматься.

Безусловно, хочется, чтобы он был на льду. Мы отрабатываем определённые вещи, большинство с его спецбригадой, игровые ситуации с «Сент-Луисом». Он это пропустил. С другой стороны, Давид уже достаточно давно в команде и является умным игроком, так что я в его отношении не особенно беспокоюсь. Он может всё быстро догнать», — приводит слова Кэссиди официальный сайт НХЛ.

В финале Кубка Стэнли «Бостон» сыграет с «Сент-Луис Блюз», в составе которого выступают нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв.

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