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Матч за третье место ЧМ-2019 Россия — Чехия: после первого периода счёт 1:2

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Матч за третье место ЧМ-2019 Россия — Чехия: после первого периода счёт 1:2
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная России встречается с командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года по хоккею в Братиславе. После первого периода подопечные Ильи Воробьёва проигрывают со счётом 1:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт открыл Михаил Григоренко, подправивший дальний бросок Михаила Сергачёва. Чехи довольно быстро восстановили равновесие стараниями Михала Ржепика, а в концовке первого игрового отрезка Доминик Кубалик вывел номинальных гостей вперёд. Команды встречались на групповой стадии, и тогда россияне одержали победу со счётом 3:0.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится сегодня, 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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Двое из них уже приводили сборную к победам на ЧМ, но фаворит на это место другой человек.
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