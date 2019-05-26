Анисимов забросил шайбу в ворота Чехии при помощи рикошета от клюшки соперника

Сборная России встречается с командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года по хоккею в Братиславе. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Нападающий сборной России Артём Анисимов сравнял счёт на первой минуте второго периода. После броска форварда российской команды шайба задела клюшку защитника сборной Чехии Радко Гудаса и влетела в ворота.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Стивена Эллиса.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится сегодня, 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).