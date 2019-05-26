Анисимов забросил шайбу в ворота Чехии при помощи рикошета от клюшки соперника

Сборная России встречается с командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года по хоккею в Братиславе. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Нападающий сборной России Артём Анисимов сравнял счёт на первой минуте второго периода. После броска форварда российской команды шайба задела клюшку защитника сборной Чехии Радко Гудаса и влетела в ворота.
Посмотреть видео можно в «твиттере» Стивена Эллиса.
Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится сегодня, 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
- 26 мая 2019
-
17:40
-
17:23
-
17:10
-
16:47
-
16:05
-
15:55
-
15:45
-
15:33
-
14:50
-
14:46
-
14:30
-
14:05
-
13:45
-
13:21
-
13:00
-
12:45
-
12:15
-
12:00
-
11:40
-
11:15
-
10:58
-
10:40
-
10:15
-
10:00
-
09:36
-
09:15
-
08:00
-
07:00
-
06:53
-
04:55
-
04:37
-
02:59
-
02:37
-
01:40
-
01:00