Россия — Чехия: Василевский отбил шайбу в шпагате и выбил её в падении с пятачка

Сборная России встречается с командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года по хоккею в Братиславе. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В середине второго игрового отрезка голкипер российской команды Андрей Василевский отметился великолепным сейвом. Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» отразил бросок соперника щитком, растянувшись в шпагате, а затем выбил шайбу в падении из-под ног соперника.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится сегодня, 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).