Матч за третье место ЧМ-2019 Россия — Чехия: после 40 минут игры счёт 2:2

Сборная России встречается с командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года по хоккею в Братиславе. После двух периодов счёт в игре — 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Счёт открыл Михаил Григоренко, подправивший дальний бросок Михаила Чергачёва. Чехи довольно быстро восстановили паритет стараниями Михала Ржепика, а в концовке первого игрового отрезка Доминик Кубалик вывел номинальных гостей вперёд. В начале второго периода Артём Анисимов сравнял счёт при помощи рикошета от клюшки Радко Гудаса. Команды встречались на групповой стадии, и тогда россияне одержали победу со счётом 3:0.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится сегодня, 26 мая.