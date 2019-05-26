Матч за третье место ЧМ-2019 Россия — Чехия: после 40 минут игры счёт 2:2
Сборная России встречается с командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года по хоккею в Братиславе. После двух периодов счёт в игре — 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Счёт открыл Михаил Григоренко, подправивший дальний бросок Михаила Чергачёва. Чехи довольно быстро восстановили паритет стараниями Михала Ржепика, а в концовке первого игрового отрезка Доминик Кубалик вывел номинальных гостей вперёд. В начале второго периода Артём Анисимов сравнял счёт при помощи рикошета от клюшки Радко Гудаса. Команды встречались на групповой стадии, и тогда россияне одержали победу со счётом 3:0.
Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится сегодня, 26 мая.
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- 26 мая 2019
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