Макэвой: Раск просто подставляет ловушку — и шайбы тянет туда, как магнитом

Защитник «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой оценил игру финского голкипера команды Тууки Раска.



«Это какая-то магия. Туука просто подставляет ловушку — и шайбы тянет туда, как магнитом. Со стороны это выглядит именно так. Мне кажется, когда начинается плей-офф, он начинает получать настоящее удовольствие от уровня соперничества, а мы все просто получаем с этого дивиденды», — приводит слова Макэвоя официальный сайт НХЛ.

«Бостон» выигрывал Кубок Стэнли шесть раз (в последний раз — в сезоне-2010/11). В финале Восточной конференции «мишки» в четырёх матчах победили «Каролину Харрикейнз». «Сент-Луис» ни разу не был обладателем Кубка Стэнли. В финале Запада «блюзмены» оказались переиграли «Сан-Хосе Шаркс» в шести матчах.