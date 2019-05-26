Сборная России в третий раз за последние 4 года выиграла бронзовые медали ЧМ

Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира по хоккею, обыграв в серии буллитов команду Чехии со счётом 3:2. Российская команда в третий раз за последние четыре года завоевала бронзу на чемпионате мира. В 2016 году бронза была завоёвана на домашнем чемпионате мира, а спустя год — на турнире в Кёльне и Париже. На прошлом турнире российская сборная проиграла канадцам в 1/4 финала.
Счёт открыл Михаил Григоренко, подправивший дальний бросок Михаила Сергачёва. Чехи довольно быстро восстановили паритет стараниями Михала Ржепика, а в концовке первого игрового отрезка Доминик Кубалик вывел номинальных гостей вперёд. В начале второго периода Артём Анисимов сравнял счёт при помощи рикошета от клюшки Радко Гудаса. В серии буллитов удача оказалась на стороне подопечных Ильи Воробьёва.
Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится сегодня, 26 мая. В финале встретятся сборные Финляндии и Канады.
- 26 мая 2019
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