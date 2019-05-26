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Россия — Чехия: Василевский признан лучшим игроком матча в составе россиян

ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Россия — Чехия: Василевский признан лучшим игроком матча в составе россиян
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Голкипер Андрей Василевский признан лучшим игроком в составе сборной России в матче за третье место чемпионата мира 2019 года по хоккею с Чехией. Игра закончилась со счётом 3:2 Б в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Счёт открыл Михаил Григоренко, подправивший дальний бросок Михаила Сергачёва. Чехи довольно быстро восстановили паритет стараниями Михала Ржепика, а в концовке первого игрового отрезка Доминик Кубалик вывел номинальных гостей вперёд. В начале второго периода Артём Анисимов сравнял счёт при помощи рикошета от клюшки Радко Гудаса. В серии буллитов удача оказалась на стороне подопечных Ильи Воробьёва.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится сегодня, 26 мая. В финале встретятся сборные Финляндии и Канады.

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