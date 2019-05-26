Россия — Чехия: Василевский признан лучшим игроком матча в составе россиян

Голкипер Андрей Василевский признан лучшим игроком в составе сборной России в матче за третье место чемпионата мира 2019 года по хоккею с Чехией. Игра закончилась со счётом 3:2 Б в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Счёт открыл Михаил Григоренко, подправивший дальний бросок Михаила Сергачёва. Чехи довольно быстро восстановили паритет стараниями Михала Ржепика, а в концовке первого игрового отрезка Доминик Кубалик вывел номинальных гостей вперёд. В начале второго периода Артём Анисимов сравнял счёт при помощи рикошета от клюшки Радко Гудаса. В серии буллитов удача оказалась на стороне подопечных Ильи Воробьёва.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится сегодня, 26 мая. В финале встретятся сборные Финляндии и Канады.