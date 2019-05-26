Как вы оцените выступление сборной России на ЧМ-2019?
Сборная России под руководством Ильи Воробьёва завоевала бронзовые медали чемпионата мира по хоккею, обыграв в серии буллитов команду Чехии со счётом 3:2. Российская команда в третий раз за последние четыре года завоевала бронзу на чемпионате мира.
«Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе «Как вы оцените выступление сборной России на ЧМ-2019?».
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Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится сегодня, 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
Кто вернёт России золото чемпионата мира? Три тренера на замену Воробьёву
Двое из них уже приводили сборную к победам на ЧМ, но фаворит на это место другой человек.
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