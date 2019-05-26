Овечкин: я бы не сказал, что у нашего звена не получилось на чемпионате мира

Нападающий сборной России Александр Овечкин подвёл итоги матча за бронзу ЧМ-2019 с командой Чехии (3:2 Б).



«Вся игра была вязкой. Мы знали, что в первом периоде чехи будут больше играть от обороны. Забили нам два гола и встали. Потом мы забили, можно сказать, случайный гол. Но гол есть гол, а в третьем периоде уже Вася (вратарь сборной России Андрей Василевский. – Прим. «Чемпионата») всё сделал для нас. Сегодня две команды были разочарованы вчерашней игрой. Очень много сил отдали. Но вы видели, что все команды боролись, хотели играть в финале, но не получилось.



Очень много было моментов у нашего звена во вчерашнем матче, но где-то не хватило секундной паузы для того, чтобы забить. Опять же, все играли на команду и результат. К сожалению, бронза, но ничего уже не сделаешь.



Я бы не сказал, что у нашего звена не получилось. Всё-таки играли за выход в финал. Если брать в совокупности всю команду, то мы сыграли хорошо. Финнам проиграли 0:1, соответственно все четыре звена сыграли неудовлетворительно. А так я считаю, что все четыре звена играли правильно, на команду и по системе. Повторюсь, где-то не хватило хладнокровия, где-то паузы», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Вымучили! Россия взяла бронзу в матче, где на неё было тяжело смотреть Вратарю Андрею Василевскому нужно ставить памятник при жизни.