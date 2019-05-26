Овечкин: я бы не сказал, что у нашего звена не получилось на чемпионате мира

Нападающий сборной России Александр Овечкин подвёл итоги матча за бронзу ЧМ-2019 с командой Чехии (3:2 Б).
«Вся игра была вязкой. Мы знали, что в первом периоде чехи будут больше играть от обороны. Забили нам два гола и встали. Потом мы забили, можно сказать, случайный гол. Но гол есть гол, а в третьем периоде уже Вася (вратарь сборной России Андрей Василевский. – Прим. «Чемпионата») всё сделал для нас. Сегодня две команды были разочарованы вчерашней игрой. Очень много сил отдали. Но вы видели, что все команды боролись, хотели играть в финале, но не получилось.
Очень много было моментов у нашего звена во вчерашнем матче, но где-то не хватило секундной паузы для того, чтобы забить. Опять же, все играли на команду и результат. К сожалению, бронза, но ничего уже не сделаешь.
Я бы не сказал, что у нашего звена не получилось. Всё-таки играли за выход в финал. Если брать в совокупности всю команду, то мы сыграли хорошо. Финнам проиграли 0:1, соответственно все четыре звена сыграли неудовлетворительно. А так я считаю, что все четыре звена играли правильно, на команду и по системе. Повторюсь, где-то не хватило хладнокровия, где-то паузы», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 26 мая 2019
-
20:49
-
20:45
-
20:36
-
20:30
-
20:27
-
20:20
-
20:13
-
20:12
-
20:05
-
19:59
-
19:49
-
19:36
-
19:28
-
19:25
-
19:21
-
19:00
-
18:11
-
18:04
-
17:40
-
17:23
-
17:10
-
16:47
-
16:05
-
15:55
-
15:45
-
15:33
-
14:50
-
14:46
-
14:30
-
14:05
-
13:45
-
13:21
-
13:00
-
12:45
-
12:15