Дадонов: финны могли проиграть в четвертьфинале, и о них бы никто и не вспомнил

Нападающий сборной России Евгений Дадонов прокомментировал победный матч ЧМ-2019 за третье место со сборной Чехии (3:2 Б).



«Настроения вообще не было до того момента, пока шайбу не вбросили. Было очень тяжело восстановиться. Мы поговорили командой, каждый хотел выиграть. Знали, что лучше уж бронзу взять, чем вообще ничего.



Какие впечатления от овертайма три на три на ЧМ? Сложно так играть 10 минут, а в финале так вообще 20 минут играют в таком формате. Я не считаю, что это настоящий хоккей, но таковы правила. Трудно сказать, нужны ли вообще матчи за третье место. Возможно, и нет. Но по какому принципу тогда давать бронзовые медали? Обеим командам? Не знаю. Есть оргкомитет, который решает это.



Заношу ли я себе этот ЧМ в плюс? Не знаю. Могу сказать, что я старался. Какие-то матчи были полегче, какие-то очень тяжёлые. Если сравнивать последние чемпионаты мира, то, наверное, только в Копенгагене состав был послабее по именам, но и год назад у нас тоже была хорошая команда. По большому счёту, сборная ничем не отличается от тех предыдущих турниров, в которых я принимал участие. У всех одна задача, все играют на результат.



Овечкин сказал, что лучше выиграть матч за бронзу, чем проиграть финал? Сложно сказать. Я думаю, что лучше выиграть всё. Но это спорт, здесь всякое случается. Бывают и неожиданные результаты, и незаслуженные. Хорошо, что мы хотя бы бронзу взяли.



Назвать результат провалом? Не знаю. Финляндия — хорошая команда, организованная. Они справились, не дали нам ничего сделать. Конечно, трудно выиграть с нулём голов, но называть это провалом не стоит. Если бы был какой-то другой счёт, например, 0:5, тогда это было бы провалом. Финны могли вылететь в четвертьфинале и никто бы о них и не вспомнил. Так случилось, у них хорошая команда. Они почти весь год играют вместе — может быть, это им помогло.



Что нужно сделать, чтобы справляться с соперником, играющим в откат? С такими командами всегда тяжело играть. Самое главное — первыми забить, чтобы соперник уже не так строго действовал в своей зоне. Когда такой оппонент забивает первым, то становится вдвойне сложнее. Важно агрессивное начало. Словом, это лечится. Повторюсь, это спорт», — передаёт слова Дадонова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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