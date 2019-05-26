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Овечкин: выиграли бронзу, едем домой с поднятой головой

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Овечкин: выиграли бронзу, едем домой с поднятой головой
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной России Александр Овечкин оценил выступление команды на чемпионате мира по хоккею 2019 года, которая заняла третье место.

«Золото всегда особенное, но лучше выиграть за третье место, чем проиграть в финале. У нас, к сожалению, тоже был такой опыт. Здесь уже нам нечего сказать. Выиграли бронзу, едем домой с поднятой головой. Мы сделали всё, что могли. К сожалению, не получилось выиграть золото.

Мы с медалью. Я ещё раз говорю, что все мы приехали сюда за золотом. Все мы бились, старались, у всех были микротравмы», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится сегодня, 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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