Овечкин: выиграли бронзу, едем домой с поднятой головой

Нападающий сборной России Александр Овечкин оценил выступление команды на чемпионате мира по хоккею 2019 года, которая заняла третье место.



«Золото всегда особенное, но лучше выиграть за третье место, чем проиграть в финале. У нас, к сожалению, тоже был такой опыт. Здесь уже нам нечего сказать. Выиграли бронзу, едем домой с поднятой головой. Мы сделали всё, что могли. К сожалению, не получилось выиграть золото.



Мы с медалью. Я ещё раз говорю, что все мы приехали сюда за золотом. Все мы бились, старались, у всех были микротравмы», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится сегодня, 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).