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И. Воробьёв: покидаем турнир с двояким ощущением, хотелось большего

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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И. Воробьёв: покидаем турнир с двояким ощущением, хотелось большего
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв прокомментировал победу со счётом 3:2 Б в матче за третье место чемпионата мира 2019 года по хоккею с командой Чехии.

«Чехи смотрелись свежее? Было всего понемножку. И физика, и нокаут, и «нам надо». Больше всего это психология. Покидаем турнир с двояким ощущением. Хотелось, конечно, большего, одна игра нас от этого отделила. Из десяти игр на турнире мы выиграли девять. Жизнь такая. За бронзу в первую очередь нужно поблагодарить Василевского.

Сейчас можно сказать, что поражение на групповом этапе было бы полезным. Неровная для нас игра получилась с финнами. Не хватило игры под воротами, когда не идёт так, шайбу нужно заносить», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

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Двое из них уже приводили сборную к победам на ЧМ, но фаворит на это место другой человек.
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