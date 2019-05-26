И. Воробьёв: покидаем турнир с двояким ощущением, хотелось большего

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв прокомментировал победу со счётом 3:2 Б в матче за третье место чемпионата мира 2019 года по хоккею с командой Чехии.
«Чехи смотрелись свежее? Было всего понемножку. И физика, и нокаут, и «нам надо». Больше всего это психология. Покидаем турнир с двояким ощущением. Хотелось, конечно, большего, одна игра нас от этого отделила. Из десяти игр на турнире мы выиграли девять. Жизнь такая. За бронзу в первую очередь нужно поблагодарить Василевского.
Сейчас можно сказать, что поражение на групповом этапе было бы полезным. Неровная для нас игра получилась с финнами. Не хватило игры под воротами, когда не идёт так, шайбу нужно заносить», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
- 26 мая 2019
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