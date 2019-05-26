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Ковальчук — о матче с Чехией: вышли никакие, Василевский подарил нам победу

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ковальчук — о матче с Чехией: вышли никакие, Василевский подарил нам победу
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Капитан сборной России Илья Ковальчук прокомментировал победу со счётом 3:2 Б в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года по хоккею в Словакии.

«Василевский — лучший игрок матча, подарил нам победу. Чехи на переиграли, большое спасибо вратарю. С физикой и химией у нас всё в порядке, просто после тяжёлого полуфинала нужно было собрать мысли, силы и эмоции в кулак. На первый период вышли никакие, потом тренерский штаб нашёл правильные слова, да и мы сами поговорили», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится сегодня, 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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