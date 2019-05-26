Ковальчук: сборной России не повезло в матче с финнами, но у нас светлое будущее

Капитан сборной России Илья Ковальчук рассказал о проигранном полуфинальном матче с финнами на ЧМ-2019.
«С Финляндией был наш худший матч на турнире, к сожалению, он пришёлся на полуфинал. Финны здорово катались, они вывели нас из зоны комфорта, но мы всё равно были обязаны находить моменты и забивать голы. В эпизоде с пропущенным голом просто шайба сошла с крюка у Орлова, и стык получился. Но это хоккей, это спорт, им повезло в той игре, сегодня, например, нам повезло. Удачи обеим командам в финале, а мы будем делать выводы и двигаться вперёд. У нас сильная команда, много молодых ребят, многие из которых первый раз играли на чемпионате мира. Светлое будущее у нас есть.
Проиграли финским ноунеймам? В одной игре всё может случиться. Мы не здесь не серию до четырёх побед играем. Мы, наверное, с самого начала вышли играть не так, как хотели. Они играли просто, выкидывали шайбу, а мы были к этому не готовы», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
- 26 мая 2019
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