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Все голы сборной России в матче с Чехией на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Все голы сборной России в матче с Чехией на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная России встречалась с командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года по хоккею в Братиславе. Игра закончилась со счётом 3:2 Б в пользу команды Ильи Воробьёва.

Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.

Счёт открыл Михаил Григоренко, подправивший дальний бросок Михаила Сергачёва. Чехи довольно быстро восстановили паритет стараниями Михала Ржепика, а в концовке первого игрового отрезка Доминик Кубалик вывел номинальных гостей вперёд. В начале второго периода Артём Анисимов сравнял счёт при помощи рикошета от клюшки Радко Гудаса. В основное время, как и в дополнительное, победитель выявлен не был, и судьба противостояния решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне сборной России.

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