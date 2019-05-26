Канада — Финляндия: онлайн-трансляция финала ЧМ-2019 начнётся в 21:15

Сегодня, 26 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в финале чемпионата мира — 2019 встретятся сборные Канады и Финляндии. Начало — в 21:15 мск.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Канада — Финляндия.
Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится финалом между Канадой и Финляндией. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2). В четвертьфинале ЧМ-2019 шведская команда проиграла Финляндии (4:5 ОТ) и потеряла шансы на повторение успеха.
- 26 мая 2019
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