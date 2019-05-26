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Ковальчук: в сборной России все играли не свои роли, но мы бились друг за друга

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ковальчук: в сборной России все играли не свои роли, но мы бились друг за друга
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Капитан сборной России Илья Ковальчук оценил выступление команды на чемпионате мира 2019 года по хоккею в Словакии.

«Как отношусь к критике в свой адрес? Я вас всех пристально читаю, и вы мне даёте огромную мотивацию. У каждого есть своё мнение, у нас ведь свободная страна. Моё дело тренироваться и готовиться. Я прошёл много турниров, матчей, тренировок и репортёров, поэтому всё нормально.

Необычная роль в сборной? Думаю, что у нас все играли не свои роли на этом чемпионате мира. Когда мы сюда ехали, мы об этом договорились. Все понимали, что не будут играть по 18-20 минут, как в клубах. Но на льду никто не показывал, что он чем-то недоволен, хотя это было не так просто сделать. Ребята молодцы, что сдержали слово и бились друг за друга. Конечно, все хотели другого результата, но мы победили сегодня, и это лучше, чем если бы проиграли. Благодарим Василевского и болельщиков, которые поддерживали нас здесь и у телевизоров», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Как вы оцените выступление сборной России на ЧМ-2019?
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