Третьяк: ребята переживают, но лучше бронза, чем серебро

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате мира в Словакии.

«Я отмечу характер. Ребята проявили характер. Все: от вратаря до тренера. Это ещё раз показывает, что какой бы ни был состав, на каждую игру нужно выходить с полной отдачей. Конечно, удача должна сопутствовать. Естественно, мастерство тоже играет роль. Видите, чешская команда с канадцами не такой сильный хоккей показала, а сегодня зубами лёд грызли, чтобы обыграть российскую команду.

Наши ребята молодцы. Я поздравляю всех болельщиков, которые нас поддержали. Кто-то нас критиковал, но без критики, наверное, не бывает. Конечно, все хотели золотые медали, но и мы очень хотели. Все ребята переживают, но лучше бронза, чем серебро. Когда бронза — это победа и уезжаешь, а серебро — это поражение.

Конечно, переживали на буллитах. У нас сегодня Василевский как стена стоял и показал, что вратарское искусство у нас на высоком уровне. Вратарь всегда герой. Особенно такой, как Василевский», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.