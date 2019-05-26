Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Третьяк: ребята переживают, но лучше бронза, чем серебро

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Третьяк: ребята переживают, но лучше бронза, чем серебро
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате мира в Словакии.

«Я отмечу характер. Ребята проявили характер. Все: от вратаря до тренера. Это ещё раз показывает, что какой бы ни был состав, на каждую игру нужно выходить с полной отдачей. Конечно, удача должна сопутствовать. Естественно, мастерство тоже играет роль. Видите, чешская команда с канадцами не такой сильный хоккей показала, а сегодня зубами лёд грызли, чтобы обыграть российскую команду.

Наши ребята молодцы. Я поздравляю всех болельщиков, которые нас поддержали. Кто-то нас критиковал, но без критики, наверное, не бывает. Конечно, все хотели золотые медали, но и мы очень хотели. Все ребята переживают, но лучше бронза, чем серебро. Когда бронза — это победа и уезжаешь, а серебро — это поражение.

Конечно, переживали на буллитах. У нас сегодня Василевский как стена стоял и показал, что вратарское искусство у нас на высоком уровне. Вратарь всегда герой. Особенно такой, как Василевский», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Вымучили! Россия взяла бронзу в матче, где на неё было тяжело смотреть
Вратарю Андрею Василевскому нужно ставить памятник при жизни.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент