Сборная Финляндии в меньшинстве не реализовала буллит в финале ЧМ-2019

Сборная Канады встречается с Финляндией в финале чемпионата мира 2019 года по хоккею. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финальной игры.
В первом периоде финская сборная заработала право на буллит, организовав стремительную контратаку в численном меньшинстве после удаления капитана Марко Анттилы. Исполнявший буллит форвард Оливер Каски не сумел переиграть голкипер Мэтта Мюррея, отразившего бросок щитком.
Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.
Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится сегодня, 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
- 26 мая 2019
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