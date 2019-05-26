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Сборная Финляндии в меньшинстве не реализовала буллит в финале ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Финляндии в меньшинстве не реализовала буллит в финале ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Канады встречается с Финляндией в финале чемпионата мира 2019 года по хоккею. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финальной игры.

В первом периоде финская сборная заработала право на буллит, организовав стремительную контратаку в численном меньшинстве после удаления капитана Марко Анттилы. Исполнявший буллит форвард Оливер Каски не сумел переиграть голкипер Мэтта Мюррея, отразившего бросок щитком.

Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится сегодня, 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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