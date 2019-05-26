Задоров: очень рад, что приехал на ЧМ, турнир навсегда останется в моей душе

Защитник сборной России Никита Задоров прокомментировал победу со счётом 3:2 Б в матче с Чехией за бронзу чемпионата мира.

«Напрягли нас чехи, но Вася (вратарь сборной России Андрей Василевский. — Прим. «Чемпионата») подтащил в нужных моментах. Думаю, у нас мастерства больше, поэтому всё решили на буллитах. Конечно, хорошо, что победой заканчиваем турнир. Вообще, этот чемпионат мира навсегда останется в истории, в моей душе. Поиграл в одной команде с такими именитыми ребятами, очень рад, что приехал.

Вышли несобранные сегодня? Вчера много эмоций отдали, сделайте скидку. Формат турнира тяжёлый, финал на следующий день после полуфинала. В футболе бы неделю отдыха выделили. Мы вчера потеряли много сил и эмоций, подустали. Но мы сегодня заслуженно выиграли, ребята вовремя забили, и вратарь здорово сыграл.

Сегодня было больше простых решений, возможно, дело в усталости. Уставший хоккеист – самый правильный хоккеист? Это то же самое, что говорят, будто с травмой лучше играешь. Это палка о двух концах. Может быть, на этой стадии турнира действительно надо было играть попроще. А может быть, это чехи заставили нас так играть», — передаёт слова Задорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.