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Василевский: сборная России закончила ЧМ на победной ноте? Не мне решать

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Василевский: сборная России закончила ЧМ на победной ноте? Не мне решать
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Голкипер сборной России Андрей Василевский после игры с Чехией (3:2 Б) в матче за третье место чемпионата мира 2019 года по хоккею оценил выступление команды.

«Эмоций особо нет, считаю, что все сегодня молодцы. Конечно, были тяжёлые моменты, но мы выдержали и дошли до победы. Чемпионат мира закончен на победной ноте? Не мне это решать. Даже не знаю, куда буду девать подарки за звания лучшего игрока матчей», — передаёт слова Василевского корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится сегодня, 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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