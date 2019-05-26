Яшкин — о Василевском: у сборной России лучший голкипер в мире

Нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин высоко оценил игру голкипера сборной России Андрея Василевского в матче за бронзовые медали чемпионата мира. Игра закончилась победой команды Ильи Воробьёва в серии буллитов — 3:2.
«У сборной России, вероятно, лучший голкипер в мире. Мы нанесли около 50 бросков, но при этом забили всего два гола. На мой взгляд, это о многом говорит», — приводит слова Яшкина официальный сайт ИИХФ.
Счёт открыл Михаил Григоренко, подправивший дальний бросок Михаила Сергачёва. Чехи довольно быстро восстановили паритет стараниями Михала Ржепика, а в концовке первого игрового отрезка Доминик Кубалик вывел номинальных гостей вперёд. В начале второго периода Артём Анисимов сравнял счёт при помощи рикошета от клюшки Радко Гудаса. В основное время, как и в дополнительное, победитель выявлен не был, и судьба противостояния решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне сборной России.
- 26 мая 2019
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