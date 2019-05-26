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Василевский, Гронек и Кучеров — лучшие игроки чемпионата мира в Словакии

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Василевский, Гронек и Кучеров — лучшие игроки чемпионата мира в Словакии
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Стали известны лучшие игроки завершившегося в Словакии чемпионата мира.

Лучшим вратарём признан голкипер сборной России Андрей Василевский, лучшим защитником стал Филип Гронек из Чехии, а лучшим форвардом — Никита Кучеров, выступавший за сборную России.

Чемпионом мира стала сборная Финляндии, обыгравшая в финале команду Канады со счётом 3:1. Счёт в середине первого игрового отрезка открыл защитник канадской сборной Ши Теодор. Финская сборная отыгралась в начале второго периода благодаря точному броску капитана Марко Анттилы. На первых минутах третьего игрового отрезка Анттила оформил дубль и вывел финнов вперёд. В концовке встречи Харри Песонен отправил третью шайбу в ворота канадцев. Финны стали чемпионом мира в третий раз в истории.

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