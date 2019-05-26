Василевский, Гронек и Кучеров — лучшие игроки чемпионата мира в Словакии

Стали известны лучшие игроки завершившегося в Словакии чемпионата мира.



Лучшим вратарём признан голкипер сборной России Андрей Василевский, лучшим защитником стал Филип Гронек из Чехии, а лучшим форвардом — Никита Кучеров, выступавший за сборную России.



Чемпионом мира стала сборная Финляндии, обыгравшая в финале команду Канады со счётом 3:1. Счёт в середине первого игрового отрезка открыл защитник канадской сборной Ши Теодор. Финская сборная отыгралась в начале второго периода благодаря точному броску капитана Марко Анттилы. На первых минутах третьего игрового отрезка Анттила оформил дубль и вывел финнов вперёд. В концовке встречи Харри Песонен отправил третью шайбу в ворота канадцев. Финны стали чемпионом мира в третий раз в истории.

Финны – чемпионы мира! Канада, Россия и Швеция вообще ничего не поняли Сборная Финляндии спустя восемь лет вернула золотые медали. На той же арене. При том же тренере.