Марк Стоун признан самым ценным игроком чемпионата мира

Сборная Канады встречалась с Финляндией в финале чемпионата мира 2019 года по хоккею. Игра состоялась в Братиславе и закончилась со счётом 3:1 в пользу финнов.

Самым ценным игроком чемпионата мира признан форвард сборной Канады Марк Стоун, сообщает корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. Канадский нападающий стал лучшим снайпером турнира с восемью шайбами и вошёл в топ-5 бомбардиров. На его счету дубль в четвертьфинале и один гол в полуфинале турнира. Всего в 10 матчах на чемпионате 28-летний форвард набрал 14 (8+6) очков.

Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира в третий раз в истории. Первый титул был завоёван в 1995 году, второй — в 2011-м. Восемь лет назад сборная Суоми также выиграла мировое первенство в Словакии и под руководством Юкки Ялонена.

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