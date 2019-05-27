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Результаты медальных матчей и итоговое положение команд на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Результаты медальных матчей и итоговое положение команд на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

В Словакии завершился очередной чемпионат мира по хоккею, завершившийся победой сборной Финляндии. В заключительный день турнира состоялись матч за третье место и финальная игра.

16:45 Россия — Чехия

ЧМ-2019
26 мая 2019, воскресенье. 16:45 МСК
Россия
3 : 2
1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0
Чехия
1:0 – Григоренко (Сергачёв) – 13:00 (5x5), 1:1 – Ржепик (Скленичка, Рутта) – 13:41 (5x5), 1:2 – Кубалик (Коварж, Гулаш) – 18:34 (5x5), 2:2 – Анисимов (Гусев) – 20:39 (5x5), 3:2 – Ковальчук – 70:00 ( ПБ)

21:15 Канада — Финляндия

ЧМ-2019
26 мая 2019, воскресенье. 21:15 МСК
Канада
1 : 3
1:0, 0:1, 0:2
Финляндия
1:0 – Теодор (Манта, Макканн) – 10:02 (5x5), 1:1 – Анттила (Маннинен, Оямяки) – 22:35 (5x4), 1:2 – Анттила (Савинайнен) – 42:35 (5x5), 1:3 – Песонен (Тюрвяйнен, Хаканпяя) – 55:54 (5x5)

Итоговое положение команд на ЧМ-2019:

1. Финляндия
2. Канада
3. Россия
4. Чехия
5. Швеция
6. Германия
7. США
8. Швейцария
9. Словакия
10. Латвия
11. Дания
12. Норвегия
13. Великобритания
14. Италия
15. Франция
16. Австрия

Сборные Франции и Австрии покинули элитный дивизион чемпионата мира, их места в следующем году займут Беларусь и Казахстан.

Чемпионат мира по хоккею, проходивший в Братиславе и Кошице, завершился 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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