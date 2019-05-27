Результаты медальных матчей и итоговое положение команд на ЧМ-2019

В Словакии завершился очередной чемпионат мира по хоккею, завершившийся победой сборной Финляндии. В заключительный день турнира состоялись матч за третье место и финальная игра.

16:45 Россия — Чехия

21:15 Канада — Финляндия

Итоговое положение команд на ЧМ-2019:

1. Финляндия

2. Канада

3. Россия

4. Чехия

5. Швеция

6. Германия

7. США

8. Швейцария

9. Словакия

10. Латвия

11. Дания

12. Норвегия

13. Великобритания

14. Италия

15. Франция

16. Австрия

Сборные Франции и Австрии покинули элитный дивизион чемпионата мира, их места в следующем году займут Беларусь и Казахстан.

Чемпионат мира по хоккею, проходивший в Братиславе и Кошице, завершился 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).