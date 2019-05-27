Анттила — о дубле в финале ЧМ: я просто очень хотел победить

Капитан сборной Финляндии Марко Анттила прокомментировал победу на чемпионате мира 2019 года. В решающем матче мирового первенства финская команда победила сборную Канады со счётом 3:1. В этой встрече форвард оформил дубль.
— Это лучший подарок на день рождения?
— Конечно. Это лучший подарок для команды, мы им насладимся.
— Пять лет назад вы провели несколько матчей в Волжске, в низшей российской лиге. Странно вспоминать об этом теперь, когда вы чемпион мира?
— Никогда не знаешь, как всё сложится, надо просто упорно работать, и ты можешь получить такой подарок, как этот.
— Ни одного очка на групповой стадии, четыре гола в плей-офф, победные голы в полуфинале и финале. Что вообще с вами произошло?
— Не знаю, я просто очень хотел победить. Я особо ничего не выигрывал в карьере. Очень хотел получить этот титул, теперь он у нас есть.
— Наверное, ещё приятнее от того, что Финляндия, имея худший состав на турнире, обыграла три лучших команды, напичканные звёздами НХЛ?
— Это давало нам силы, чтобы бороться против этих команд. Это было невероятно тяжело, у нас были проблемы, но мы всё пережили, и вот результат.
Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира в третий раз в истории. Первый титул был завоёван в 1995 году, второй — в 2011-м. Восемь лет назад сборная Суоми также выиграла мировое первенство в Словакии и под руководством Юкки Ялонена.
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