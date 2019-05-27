Ялонен – о победе на ЧМ: Братислава – счастливое место для сборной Финляндии

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал победу на чемпионате мира 2019 года. В решающем матче мирового первенства финская команда победила сборную Канады со счётом 3:1.

«Кажется, Братислава – счастливое место для сборной Финляндии и для меня как тренера. Я горд и счастлив за это достижение команды и страны. Мы прошли потрясающий путь, который длился семь недель. 11 человек были с нами от начала до конца. Наша команда очень сильная как физически, так и психологически. 10 матчей за 17 дней, мы пропустили один гол в третьих периодах. Сегодня и против России – ни одного. Это показывает характер команды.

Были ли большие площадки нашим преимуществом в финале? В Европе играют на больших площадках, но в Финляндии они меньше. Игроки НХЛ, как у России, всю жизнь играли на маленьких площадках, а мы – нет. Может, в первом матче против Канады это имело какое-то значение, но потом – уже нет», — передаёт слова Ялонена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира в третий раз в истории. Первый титул был завоёван в 1995 году, второй — в 2011-м. Восемь лет назад сборная Суоми также выиграла мировое первенство в Словакии и под руководством Юкки Ялонена.