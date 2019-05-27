Селянне — о победе Финляндии на ЧМ: я так горжусь этими ребятами

Легендарный финский нападающий Теэму Селянне поделился эмоциями после победы сборной Финляндии на чемпионате мира 2019 года. В решающем матче мирового первенства финская команда победила сборную Канады со счётом 3:1.

«Чемпионы мира! Финляндия обыграла Канаду 3:1 – невероятная игра. Я так горжусь этими ребятами. Наша страна долго будет праздновать эту победу. Поздравляю, это просто невероятно», — написал Селянне в своём «твиттере».

Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира в третий раз в истории. Первый титул был завоёван в 1995 году, второй — в 2011-м. Восемь лет назад сборная Суоми также выиграла мировое первенство в Словакии и под руководством Юкки Ялонена.

Чемпионат мира по хоккею, проходивший в Братиславе и Кошице, завершился 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).