«Руин-Норанда» — победитель Мемориального кубка

В финальном матче Мемориального кубка чемпион QMJHL «Руин-Норанда Хаскис» взял верх над «Галифакс Мусехедс» (4:2), уступая 0:2 по ходу встречи. Впервые с 2006 года трофей разыгрывали команды из одной лиги. Для «Руин-Норанды» это первая победа в истории.

Главный тренер «Хаскис» Марио Пулио – первый специалист в истории лиги, выигравший два Мемориальных кубка кряду. В прошлом сезоне он одержал победу с «Акади-Батерст Тайтан» из QMJHL. Пулио – третий тренер, побеждавший с двум разными командами.

Защитник Ноа Добсон – первый хоккеист с 1982 года, победивший два сезона кряду, играя в разных командах. Добсон четвёртым в лиге завоевал Мемориальный кубок в составе двух разных коллективов.

Лучшим бомбардиром Мемориального кубка стал чешский форвард «Хаскис» Якуб Лауко, выбранный на драфте 2018 года «Бостон Брюинз» под общим 77-м номером. На его счету 8 (2+6) очков в пяти играх.