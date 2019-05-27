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Кто лучший игрок сборной России на чемпионате мира—2019?

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Кто лучший игрок сборной России на чемпионате мира—2019?
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

В Словакии завершился очередной чемпионат мира по хоккею, победителем которого стала сборная Финляндии, обыгравшая в финале Канаду со счётом 3:1.

Сборная России завоевала бронзовые медали, переиграв в матче за третье место команду Чехии со счётом 3:2 Б. В полуфинале подопечные Ильи Воробьёва проиграли финнам со счётом 0:1. «Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе «Кто лучший игрок сборной России на чемпионате мира—2019?».

Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.

Российская команда в третий раз за последние четыре года завоевала бронзу на чемпионате мира. В 2016 году бронза была завоёвана на домашнем чемпионате мира, а спустя год — на турнире в Кёльне и Париже. На прошлом турнире российская сборная проиграла канадцам в 1/4 финала.

Как вы оцените выступление сборной России на ЧМ-2019?
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