В Словакии завершился очередной чемпионат мира по хоккею, победителем которого стала сборная Финляндии, обыгравшая в финале Канаду со счётом 3:1.



Сборная России завоевала бронзовые медали, переиграв в матче за третье место команду Чехии со счётом 3:2 Б. В полуфинале подопечные Ильи Воробьёва проиграли финнам со счётом 0:1. «Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе «Кто лучший игрок сборной России на чемпионате мира—2019?».

Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.

Российская команда в третий раз за последние четыре года завоевала бронзу на чемпионате мира. В 2016 году бронза была завоёвана на домашнем чемпионате мира, а спустя год — на турнире в Кёльне и Париже. На прошлом турнире российская сборная проиграла канадцам в 1/4 финала.