Раяла: победа на чемпионате мира может быть всего один раз в жизни

Нападающий сборной Финляндии Тони Раяла прокомментировал победу в финале чемпионата мира. В решающей игре сборная Суоми обыграла Канаду со счётом 3:1.



«Великолепные эмоции! Победа на чемпионате мира — то, что может случиться всего один раз в жизни. Впрочем, даже до игры у нас было прекрасное настроение. Я очень нервничал, но после финальной сирены наслаждался этим успехом по полной программе.



Команда провела очередной потрясающий матч. Мы играли друг за друга в течение 60 минут. Вратарь здорово проявил себя на последнем рубеже, а полевые хоккеисты блокировали броски соперника. Канада показала хороший хоккей, но мы были немного лучше. Трёх голов оказалось достаточно для итогового триумфа», — приводит слова Раялы официальный сайт ИИХФ.